Vnl maschile De Giorgi | Amaro in bocca abbiamo dato tutto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Termina l’avventura in Volleyball Nations League degli azzurri di Fefè De, sconfitti in una partita che si preannunciava non facile con i campioni Olimpici della Francia di Andrea Giani per 2-3 (25-19, 20-25, 25-22, 22-25, 11-15) nei Quarti di Finale. I transalpini, alla seconda vittoria sull’Italia in questa VNL, incontreranno domani la Polonia alle 17.00 in semifinale mentre nell’altra Semifinale, in programma domani alle 20.00, il Giappone attende la vincente della gara di questa sera tra Slovenia e Argentina. Il Ct azzurro, Fefè De, elogia i suoi nonostante la sconfitta: “C’è un p0? diin, ci sono due aspetti però dopo questa sconfitta. Uno, sicuramente i ragazzi hanno giocato effettivamente la migliore partita chefatto fino ad ora e pensando che comunque una squadra che ha avuto solo quattro partite nelle quali amalgamarsi e confrontarci, in una partita da dentro o fuori con i campioni olimpici della Francia, insomma, squadra molto tosta, brava, e giocare, diciamo, hanno dimostrato personalità, qualità, insomma, è un aspetto molto positivo.