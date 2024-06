Toti vede vertici liguri del centrodestra | Non mi dimetto aprire finestra di dialogo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 28 giugno 2024) Si è tenuto oggi ad Ameglia l’incontro tra Giovannie idi Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. La riunione, autorizzata dai magistrati, è avvenuta nella villetta in cui il governatore dellaa, sospeso, sta trascorrendo i domiciliari dal 7 maggio scorso. Hanno partecipato il viceministro Edoardo Rixi, nelle vesti di coordinatore regionale della Lega, Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fdi, e Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Fi. “Abbiamo tracciato un percorso condiviso per la nostra regione e dato la nostra solidarietà e vicinanza, umana e personale”, si legge in una nota diffusa dai tre alla fine del vertice. Le dimissioni, uno dei temi di cui più si discute, non sono state “nemmeno citate nel corso del nostro incontro”, spiega la nota.