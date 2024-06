L’eterno ritorno di Di Battista lo showman che riappare a orologeria per ricordarsi di essere vivo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 28 giugno 2024) Alessandro Diè un po’ come George Foreman (se leggesse questo pezzo il grande campione americano ci querelerebbe): si ritira, ritorna, si ritira ancora e poi ritorna. Dice di non fare politica da sei anni, da quando rinunciò al secondo mandato con i Cinquestelle, ma fa politica più di prima. Scrive libri, fa spettacoli teatrali, è ospite fisso in televisione, raccoglie firme per la Palestina. Nel frattempo dice cose che, se le dicesse qualsiasi altra persona, susciterebbero scandalo e critiche, e forse l’indifferenza che lo circonda dà la cifra del suo spessore politico. Oggi ci è ricascato, accusando Israele di farsi scudo dell’antisemitismo e disimile ai nazisti e Giorgia Meloni di avere “le mani sporche di sangue” e dimostrando la perfetta sintesi pirandelliana: è un personaggio in cerca di autore.