Gangs of Galicia una storia vera ha ispirato la serie sui signori del narcotraffico

(Di venerdì 28 giugno 2024) Laof, come specifica una scritta che apre il primo episodio, è liberamente ispirata alladi alcuni personaggi della mafia galiziana, tra cui il narcotrafficante Manuel Charlin Gama, a capo della famiglia di los Charlines, che nel 2018 fu arrestato insieme ad uno dei suoi sei figli, Melchor, per aver importato in Galizia più di due tonnellate di cocaina dal Portogallo. NellaNetflix, che ha romanzato molti aspetti della vicenda, questi due personaggi hannoJose Padin e suo figlio Daniel. Il vero Manuel Charlin Gama (1932 – 2021)Come spiega il magazine DMT, il personaggio del padre di Ana, che nellasi chiama Jose Silva, invece si ispira a Manuel Baulo, boss della famiglia dei Los Caneos, che spesso aveva lavorato con Charlin.