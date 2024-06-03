Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 20:30 (Di lunedì 3 giugno 2024) Viabilità 3 GIUGNO 2024 ORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio Traffico sostanzialmente scorrevole SULLA VIA PONTINA AL VIA DOMANI ILAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA. FINO AL 14 GIUGNO, IN ORARIO DIURNO 9:30-19:30, SI TRANSITERÀ SU CARREGGIATA RIDOTTA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 47 E 49 CIRCA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIAMO TRA APRILIA E VIA GUARDAPASSO. E VENIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO MERCOLEDÌ 5 GIUGNO, DALLE 9 ALLE 14, MODIFICHE ALLA CIRCOLazioNE SULLE LINEE FL5 Roma CIVITAVECCHIA E LEONARDO EXPRESS PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DI Roma TUSCOLANA. ALCUNI TRENI DELLA LINEA FL5 SARANNO ATTESTATI A Roma OSTIENSE. IL LEONARDO EXPRESS SARÀ SOSTITUITO CON UN SERVIZIO BUS IN PARTENZA OGNI 30 MINUTI DA Roma TERMINI E DA FIUMICINO AEROPORTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 19:45 - DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral. 00, IL SERVIZIO PROSEGUE CON I BUS SOSTITUTIVI PER AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IL SABATO E LA DOMENICA LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI è REGOLARE. 10 ALLE 05. 35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO Traffico sostanzialmente scorrevole SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE -ROMA DALLE 23. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 19:15 - 05 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO ANCORA CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. SULLA COLOMBO CODE TRA VITINIA E MALAFEDE VERSO ACILIA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA LAGHETTO E ALTEZZA FNOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 18:45 - TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA ALTEZZA LAGHETTO E ALTEZZA FNOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANCORA CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA L’INNESTO CON LA A24 E GUIDONIA MONTECELIO, IN DIREZIONE FIRENZE. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA E TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. romadailynews
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