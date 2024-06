Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2024 ore 20 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 3 giugno 2024)3 GIUGNOORE 20.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATraffico sostanzialmente scorrevole SULLA VIA PONTINA AL VIA DOMANI ILAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA. FINO AL 14 GIUGNO, IN ORARIO DIURNO 9:30-19:30, SI TRANSITERÀ SU CARREGGIATA RIDOTTA NEL TRATTO COMPRESO TRA I KM 47 E 49 CIRCA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, SIAMO TRA APRILIA E VIA GUARDAPASSO. E VENIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO MERCOLEDÌ 5 GIUGNO, DALLE 9 ALLE 14, MODIFICHE ALLA CIRCONE SULLE LINEE FL5CIVITAVECCHIA E LEONARDO EXPRESS PER LAVORI DI MANUTENZIONE NELLA STAZIONE DITUSCOLANA. ALCUNI TRENI DELLA LINEA FL5 SARANNO ATTESTATI AOSTIENSE. IL LEONARDO EXPRESS SARÀ SOSTITUITO CON UN SERVIZIO BUS IN PARTENZA OGNI 30 MINUTI DATERMINI E DA FIUMICINO AEROPORTO.