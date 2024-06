Un Posto al Sole anticipazioni oggi 3 giugno | Rossella gelosissima di Riccardo

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 3 giugno 2024) UnaldiCari appassionati di soap opera, preparatevi per un’altra emozionante puntata di Unal, che andrà in onda il 32024 su Rai3. Ledi questo episodio ci promettono colpi di scena e momenti di alta tensione che coinvolgeranno i nostri personaggi preferiti. Scopriamo insieme cosa accadrà in questo appuntamento imperdibile. Temptation Island 2024: quando inizia e cosa ci aspetta Unal: Diego e Ida chiedono aiuto a Lara L’episodio del 3inizia con Diego e Ida che cercano disperatamente l’aiuto di Lara Martinelli. I due, preoccupati per il processo imminente che potrebbe gravemente danneggiare la madre di Tommaso, decidono di rivolgersi a Lara per ottenere una testimonianza favorevole.