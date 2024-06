Fonte : romadailynews di 3 giu 2024

Roomba infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sulla linea della metropolitana proseguono gli interventi serali e notturni di sostituzione dei Binari dalla domenica al giovedì quindi anche questa sera il servizio termina in anticipo l’ultima corsa dei treni dei capolinea è alle 21 poi scendono in strada i bus navetta il servizio è regolare invece nelle serate della venerdì e del sabato quando le ultime corse dei treni dai capolinea sono al 30 di notte proseguono anche gli interventi di sostituzione della linea aerea lungo la ferrovia Metromare in questo caso dal lunedì al venerdì il servizio termina alle 21 e poi viene assicurato da bus navetta il servizio è regolare nelle serate della sabato e della domenica quando le ultime corse dei treni dai capolinea sono alle 23:30 Shop dei taxi domani mattina al mite in programma un incontro per cercare di scongiurare l’agitazione indetta per le giornate di mercoledì e giovedì l’incontro è in programma dalle 10 tassisti e noleggiatori lo ricordiamo hanno indetto l’agitazione non contro l’aumento delle licenze ma per protestare contro la concorrenza rappresentata da Uber e dalle multinazionali del settore aggiornamenti in tempo reale su Roma mobilita.

Traffico Roma del 03-06-2024 ore 14 | 30