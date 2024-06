Sport in tv oggi lunedì 3 giugno | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 3 giugno 2024) Quest’, la nuova settimana si aprirà con una giornata tutto sommato non troppo intensa sul piano della quantità diivi di rilievo in. Il menu odierno propone comunque degli appuntamento molto interessanti anche in chiave azzurra, come gli ultimi ottavi di finale del Roland Garros di tennis. Nel singolare femminile scende in campo Jasmine Paolini contro la russa Elina Avanesyan per ottenere il miglior risultato della carriera in uno Slam, ma l’Italia proverà a raggiungere i quarti anche nel doppio maschile con Bolelli/Vavassori e nel misto sempre con Vavassori in coppia con la russa “ex italiana” Samsonova. Spazio anche per la MotoGP con un giorno di test al Mugello e per il ciclismo con la seconda tappa del Delfinato.