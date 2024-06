Serie A 2024 2025 quando verrà svelato il calendario? Ecco la possibile data

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) LaA è pronta a ripartire. La stagionecomincerà il prossimo 17 agosto con gli anticipi della prima giornata, ma i tifosi delle venti squadre al via cerchiano di rosso lache di fatto inaugura il tutto: ovvero quella in cui viene reso noto ildellaA. LE POSSIBILI DATE PER IL SORTEGGIO DELNegli ultimi anni la Lega diA ha reso noto ilentro i primi dieci giorni di luglio. Non è stata resa nota laufficiale, ma quasi sicuramente avappunto all’inizio del prossimo mese. A quel punto, dopo aver stilato il, la Lega – nei giorni successivi – stabilirà la programmazione completa delle prime tre giornate che precederanno la sosta delle Nazionali di settembre. Per scoprire invece la programmazione dalla quarta giornata in poi bisognerà attendere i sorteggi di Champions League, Europa League e Conference League che avverranno tra il 29 e il 30 di agosto.