Sanniti Five Soccer il presidente Cusano tra passato e futuro

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ tempo di progetti, di pianificare ilper l’ASDed è iniziato già il lavoro della società per il 2024/2025 la stagione del ritorno in serie D, dopo 3 anni di serie C2. Sarà un duro e faticoso lavoro per la dirigenza sannita, bisogna ripartire in fretta per non farsi trovare impreparati ma con basi solide. Sarà l’anno zero per i giallorossi che, ripartiranno dal gruppo storico e soprattutto dai giovani cercando di integrare i ragazzi dell’under 17 di mister Pellegrino che già in molti e anche bene, hanno esordito in C2 lo scorso anno, come i vari Pellegrino (autore anche di un goal…), Maietta, Savoia e Bovio. L’obiettivo della società è un anno di assestamento in serie D per mettere le basi per salire di categoria in 3 anni per evitare gli errori dell’ultimo anno.