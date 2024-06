Rissa a Cantù Molteni | Piazza Garibaldi non sarà trasformata in un’arena no impunità per i colpevoli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Como) – ''Nessun atto di violenza e nessun gesto criminale dovrà rimanere impunito, bene che gli investigatori siano già al lavoro per ricostruire i fatti e individuare idegli accoltellamenti di". Queste le parole di Nicola, sottosegretario di Stato all’Interno, canturino doc. Nelle scorse ore, nel cuore della cittadina della Brianza comasca, è balzata sotto i riflettori della cronaca per una violentaa coltellate, in cui tre persone sono rimaste gravemente ferite. “Ladiè un luogo di socialità, di aggregazione, di comunità e simbolo del lavoro della nostra terra – ha detto l’esponente del Carroccio –. Chi pensa di trasformarla in una arena di violenza, criminalità, regolamenti di conti e di risse con l'uso di lame e coltelli, si piegherà alla legge".