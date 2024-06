REAZIONE A CATENA | PINO INSEGNO E IL GRANDE RIENTRO IN RAI DALLA PORTA D’ONORE

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di lunedì 3 giugno 2024)conduce “” (US Rai) Torna su Rai1 “” e torna alla conduzionenel game show che mette alla prova l’intuito, la prontezza e la padronanza della lingua italiana dei concorrenti in studio e dei telespettatori. L’appuntamento è a partire da lunedì 3 giugno tutti i giorni alle 18.45. Il preserale conferma nell’associazione logica di parole la sua formula vincente. Un gioco fresco, leggero, che permette a tutti divertendosi di scoprire o riscoprire alcune curiosità sulla lingua italiana, facendo fare ai concorrenti e a chi lo segue da casa un po’ di “ginnastica mentale” che “rinfresca la mente”. Anche in questa stagione concorrenti e telespettatori saranno chiamati a risolvere e indovinare migliaia e migliaia di diverse associazioni di parole.