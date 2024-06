Piccole colorate e ultra femminili quest’estate sono l’accessorio perfetto sia in città che al mare

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 3 giugno 2024) Siamo abituate a pensarle grandi, capienti e dalla forma a ventaglio o a shopper, perfette da portare alper telo, crema solare e tutto ciò che serve in spiaggia. Ma ad aver conquistato le tendenze dell’estate 2024invece le mini borse di paglia e rafia, ricche di dettagli cute e tocchi di colore inaspettato. Di certo nonfunzionali come quelle maxi, ma non perdono il fascino dei loro materiali naturali e della loro allure vacanziera. A catturare l’attenzione è il lato più giocoso e girlie che le rende un accessorio ideale da portare alma anche da indossare in, fin da adesso. Soprattutto nel tempo libero, abbinata ai capi più casual e colorati dell’armadio.