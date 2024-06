Osimhen da non credere la suggestione sul futuro spiazza tutti | avete saputo?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 3 giugno 2024) Victorè al centro di tantissime voci di mercato. L’attaccante quasi sicuramente saluterà il Napoli, ma nelle ultime ore è spuntata una clamorosaLe strade del Napoli e di Victorsono destinate a separarsi. L’attaccante nigeriano, che nella stagione appena conclusa ha messo a segno 15 gol in Serie A, finendo terzo nella classifica marcatori, a pari merito con Olivier Giroud, ha da tempo lasciato intendere che è alla ricerca di una nuova sfida, lontana dal campionato italiano e dagli azzurri. Il reparto offensivo partenopeo, quandoè mancato per infortunio, ha palesato più di qualche difficoltà. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo sa, e studia, in sinergia con il d.s Giovanni Manna, le mosse per coprire al meglio l’eventuale vuoto lasciato dal numero nove.