Mr Rain carica di energia dal Brasile Tutto pronto per il tour | le date

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) Brescia – Mr“rigenerato” dal. L’artista bresciano, al secolo Mattia Balardi, parla del mese trascorso oltreoceano: “Avevo bisogno di recuperare le forze per affrontare questo'de force' che comincia da luglio, Sono stato un mese ine sono tornato molto più carico”. Una pausa “provvidenziale”, che è servita a ritrovare energie e a riordinare le idee in vista del prossimi impegni. L'estate e l'autunno del cantante lombardo saranno particolarmente intensi. Il 12 luglio partirà ilestivo, in autunno i live si sposteranno nei palazzetti. La chiusura il 30 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), preceduta dalla data “di casa” a Montichiari, il 13 novembre. Ecco ledel. 12 luglio La Spezia-Piazza Europa 15 luglio Asti-Piazza Alfieri 18 luglio Pordenone-Parco San Valentino 26 luglio Benevento-Arena Musa 31 luglio Catania-VIlla Bellini 03 agosto Assisi-Rocca Maggiore 05 agosto Reggio Calabria-Piazza Castello 07 agosto Barletta-Fossato del Castello 09 novembre Ancona-Palaprometeo 13 novembre Montechiari-Palageorge 15 novembre Padova-Kione Arena 26 novembre Roma-Palazzo dello sport 28 novembre Firenze-Mandela Forum 30 Novembre Milano-Mediolanum Forum Al centro dei live non mancheranno tematiche che stanno molto a cuore all’artista.