Maturità 2024 nuove regole su cellulari e internet | cosa è vietato

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024) Mancano poco più di due settimane all’inizio degli esami di. Il via ufficiale è previsto per mercoledì 19 giugno alle 8:30 con la prima prova scritta. Le ultime novità riguardano i nomi dei commissari esterni e le regolamentazioni sull’uso di dispositivi elettronici e. Con la nota n. 22479 del 30 maggio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha delineato le procedure operative per l’esame di Stato. Adeguatezza e sicurezza dei locali I locali scelti per lo svolgimento degli esami didevono rispettare elevati standard di sicurezza, agibilità e igiene. Devono presentarsi in modo dignitoso e accogliente, rispecchiando l’importanza dell’occasione. Qualora i locali disponibili risultino insufficienti o inidonei per il numero di candidati o per situazioni straordinarie, è necessario reperire tempestivamente ambienti alternativi, anche in altre istituzioni scolastiche, purché rispondenti ai requisiti richiesti.