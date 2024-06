La Festa della Repubblica in città Folla per Palazzo Marino aperto Il prefetto | Milano attenta ai deboli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 3 giugno 2024) L’Alzabandiera mattutino in Piazza Duomo con le autorià civili e militari.ai milanesi e ai turisti per tutto il giorno. La cerimonia in Prefettura con la consegna delle Onorificenze dell’Ordine “Al MeritoItaliana” concesse dal capo dello Stato. I musei civici e non solo aperti gratuitamente. Ecco alcuni flash, flash che ha caratterizzato il 2 giugno a, a 78 anni dal referendum istituzionale in cui gli italiani scelsero lae bocciarono la monarchia. La giornata si è aperta con il Tricolore issato all’ombraMadonnina. Presenti, tra gli altri, il sindaco Giuseppe Sala e ilClaudio Sgaraglia. Mentre la cerimonia si concludeva, moltissimi cittadini iniziavano ad accedere alla Casa dei milanesi,, in cui c’era la possibilià di svolgere una visita guidata con i volontari del Fai lungo tredici tappe all’interno dell’immobile, dalla Sala Alessi all’aula del Consiglio comunale fino al Cortile l’onore, l’ufficio del sindaco e la Sala Verde-Marra.