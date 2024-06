La Bce è pronta a tagliare i tassi ma la Fed ancora no E c’è un motivo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 3 giugno 2024) Hanno marciato insieme per oltre due anni, ma ora è tempo di separare le loro strade. Banca centrale europea e Federal Reserve potrebbero, questo giovedì, rompere il sodalizio sui. Dopo mesi di pressioni su Francoforte, l’ultimo invito a un allentamento della politica monetaria è arrivato lo scorso venerdì dal governatore Fabio Panetta, in occasione delle Considerazioni finali, il board convocato per il prossimo 6 giugno potrebbe finalmente dare la prima sforbiciata a un costo del denaro inchiodato al 4,5% dal luglio del 2022 (il tasso sui depositi è al 4%). La banca centrale americana aveva cominciato ad aumentare inel marzo di due anni fa, incassando l’allineamento della Bce quattro mesi dopo. Da quel momento nessuna delle due banche centrali aveva fatto marcia indietro.