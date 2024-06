Italia-Albania cercasi nave per trasferire i migranti | Prelievo a 20 miglia da Lampedusa 5-6 viaggi al mese Il governo spenderà fino a 135 milioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) 13,5di euro. È la cifra cui ilno potrebbe dover andare incontro per noleggiare per tre mesi lachiamata a portare inche le autorità decideranno di «delocalizzare» innell’ambito del protocollo concluso coldi Tirana. È quanto si evince, secondo quanto appreso dall’Ansa, dalla consultazione preliminare del mercato lanciata dal Viminale in vista della prima fase di esecuzione dell’accordo, che dovrebbe debuttare dal prossimo 15 settembre. Dalla consultazione è emerso appunto che il noleggio di unaper 90 giorni «per garantire lo spostamento deisoccorsi in mare Mediterraneo»al porto di Shengjin, con relativo equipaggio, può costare sino a un massimo di 13,5di euro.