Il Venezia è in Serie A invasione e fuochi d’artificio | inizia la grande festa | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Iltorna ilA dopo 2 anni di Purgatorio. Tra le mura amiche dello stadio ‘Penzo’ la squadra di Vanoli sconfigge 1-0 la Cremonese nel ritorno della finale playoff, dopo il pareggio per 0-0 di giovedì scorso allo stadio ‘Zini’. A decidere il match la rete di Gytkjær al 24?. L’attaccante danese va a segno con un tiro di sinistro da dentro l’area su assist di Busio. Ilè la terza squadra promossa dallaB dopo Parma e Como, rispettivamente prima e seconda in classifica. Delusione per la Cremonese. LadelAl fischio finale si è scatenata ladeled i tifosi sono stati protagonisti dell’in campo.anche in città con iad omaggiare laimpresa della squadra.