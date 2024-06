Gnassi | Dal governo ci aspettiamo i ristori non le bugie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Duro attacco del deputato del Pd, Andrea, che ieri ha puntato il dito contro alcuni colleghi di Fratelli d’Italia. "‘Per l’alluvione telefonate a me, a Bignami e a Meloni che comandiamo noi. Non rivolgetevi ad altri’. Se non fosse che le sofferenze di famiglie e imprese per i danni subiti, dopo un anno, siano ancora enormi, verrebbe da ridere per la mancanza totale del’abc istituzionale dimostrata da membri die deputati come Alice Buonguerrieri e il viceministro Galeazzo Bignami", sostiene. "Piuttosto abbiano rispetto delle famiglie colpite dall’alluvione, le quali chiedono solo risposte dalla istituzioni e fatti concreti dal. Le cifre irrisorie per gli indennizzi ai beni mobili sono state diffuse proprio dal duo Buonguerrieri-Bignami: 3mila euro per una cucina, 750 euro a stanza.