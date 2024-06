Futura rivoluziona l’apprendimento L’IA diventa tutor per superare i test

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) UN ROUND DI INVESTIMENTO di Serie A da 14 milioni di euro è stato concluso da, startup EdTech italiana. Il round, il più grande nel settore EdTech italiano ad oggi, è stato guidato da Eurazeo, fondo francese al suo primo investimento significativo in una startup italiana. Eurazeo è un gruppo di investimento leader in Europa con 35 miliardi di euro di asset diversificati in gestione, di cui 24 miliardi di euro per conto di clienti istituzionali e privati attraverso le sue strategie di private equity, private debt, real estate e infrastrutture. Il Gruppo sostiene più di 600 aziende del mercato medio. L’operazione è stata realizzata insieme a United Ventures, già investitore nella società. United Ventures è una società di venture capital con sede a Milano che supporta imprenditori visionari nel trasformare diversi settori attraverso la tecnologia.