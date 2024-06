Eroi quotidiani premiati dal Colle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il 78esimo anniversario della Repubblica è stato festeggiato ieri con cerimonie svoltesi in particolare ad Ascoli, San Benedetto e Fermo. Nel capoluogo piceno, l’inno nazionale intonato da Ilaria Roscioli, accompagnata dalla fanfara, ha dato il via. Poi consegnate le onorificenze al Merito in prefettura ai nuovi cavalieri del Piceno: Peppino Amurri, David Bastiani, Roberto Bizzoco, Domenico De Angelis, Marco Filipponi, Claudio Ivaldi, Paola Lamberti, Antonello Maraldo, Giovanni Minonne, Maria Patrizia Olori, Monja Paci, Tiziana Principi, Giacinto Ottaviani. A San Benedetto, il pm di Teramo Ettore Picardi ha parlato di ’Repubblica e democrazia, storia ed attualità’. A Fermo la lettura del messaggio del presidente Mattarella, la corona di alloro in piazza, prima di spostarsi in Prefettura dove la pioggia improvvisa ha costretto a ridimensionare i festeggiamenti.