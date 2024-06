Emily Ratajkowski passeggia in camicia da notte poi si mette in bikini

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 3 giugno 2024)è tra le protagoniste dello streetsyle newyorkese. Ogni suata sembra una sfilata in passerella, tanto con i look più audaci quanto con quelli più casual. Stavolta i paparazzi l’hanno pizzicata con un outfit dall’ispirazione boho-chic: un abito bianco e leggero con inserti di pizzo. Pare quasi che la modella si sia alzata dal letto e sia uscita di casa inda, e non è difficile immaginarsela sotto le lenzuola. Pochi giorni dopo invece un nuovo outfit ci fa venire voglia di mare. A spasso a New York il reggiseno fa capolinosembra non far troppo caso ai paparazzi che non la perdono di vista. Del resto è più che abituata ad essere seguita dai flash ad ogni sua uscita, sia da sola che con il figlio Sylvester.