Comitato Pendolari Roma-Bracciano-Viterbo – Chiusura Fl3 |  subito chiarimenti da Trenitalia e Regione Lazio Pronti alla mobilitazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) A seguito dell’assemblea pubblica deidella linea FL3 che si è tenuta il 1° giugno a, ilFL3esprime forti preoccupazioni sull’oggettiva insufficienza del piano bus presentato dae avto da sostituzione del servizio ferroviario che verrà interrotto dal 10 luglio all’8 settembre per lavori sulla linea ferroviaria tra Cesano e: “Chiediamo immediatiriguardo il numero di vetture per ogni soluzione di viaggio mostrata dai sistemi di vendita” Per questo il , si legge in un comunicato,ilchiede “immediatiriguardo il numero di vetture per ogni soluzione di viaggio mostrata dai sistemi di vendita e si appresta formalmente a chiederedi impegnarsi – a meno di quaranta giorni dall’interruzione del servizio – a mettere in atto congrue e necessarie integrazioni al piano bus nelle ore di maggiore afflusso di viaggiatori, a garanzia del dirittomobilità, a salvaguardia dell’ordine pubblico e, non meno importante, a garanzia di poter effettivamente usufruire di titoli di viaggio annuali regolarmente acquistati”.