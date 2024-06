Cecilia Strada | La destra soffia sul vento della paura Gori | Votiamo per un’Europa di pace libertà e democrazia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bergamo. Domenica 2 giugno la capolista del Pd alle europee,, ha fatto nuovamente tappa in bergamasca per un tour che l’ha vista partire da Ponte San Pietro, passare per la Val Seriana, approdare a Bergamo, raggiungere Dalmine e chiudere nella Bassa, a Treviglio. Una giornata itinerante, nella quale ha incontrato oltre 1000 cittadini, accompagnata dal segretario provinciale Gabriele Giudici e dal vicesegretario lombardo Matteo Rossi. Ad attenderla, nei vari Comunibergamasca, i candidati alle amministrativetornata elettorale dell’8 e del 9 di giugno, con i quali ha discusso dei grandi temi che fanno capo all’Europa. In città, al Polaresco, sul palco insieme a lei anche Sergio Gandi e Marzia Marchesi, i due capilista del Partito Democratico, mentre Giorgio, per via di alcuni appuntamenti elettorali a Milano, ha raggiuntoa Treviglio.