Casertana | titoli di coda per Cangelosi due nomi per sostituirlo

Dopo due ottimi campionati alla guida della, mister Vincenzosembra voler lasciare la piazza rossoblù: in queste ore, si fanno insistenti le voci di un suo approdo in Basilicata, per allenare l'AZ Picerno. La società lucana ha fatto la sua scelta, di volere il tecnico calabrese alla guida della propria squadra: ora, la palla, passa a lui. D'altronde, che si prospettasse un saluto alla fine della stagione non era un'idea così balzana: la sua ultima conferenza stampa lasciava intendere che tutte le porte erano aperte.via, chi allena al suo posto? Federico Guidi è l'allenatore più caldo per sostituire: classe '76, Guidi ha già allenato lanella stagione 2020/21. Attualmente, è l'allenatore della primavera della Roma, che ha perso la finale scudetto contro la Fiorentina.