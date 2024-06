Calciomercato Milan Geoffrey Moncada dice addio all’obiettivo in difesa | visite mediche con il Chelsea

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di lunedì 3 giugno 2024)vede sfumare un suo obiettivo in: il calciatore è ormai allecon ilNegli ultimi giorni è sfumato un obiettivo delper la. Si tratta di Tosin Adarabioyo, difensore classe ’97 che si sta per liberare dal Fulham per firmare un lungo contratto con il. Il profilo del 26enne centrale difensivo era stato monitorato danegli scorsi mesi. Non si è mai andati oltre a dei semplici sondaggi, con Adarabioyo che nel frattempo ha rifiutato la proposta di rinnovo del contratto presentatagli dal Fulham. E così, secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Sky Sports UK, per Adarabioyo alsarebbe solo questione di tempo. Tutti i dettagli sono stati definitivo, con i Blues che hanno già programmatoledel difensore per l’inizio della prossima settimana.