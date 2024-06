2 giugno festa al Prato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Ladella Repubblica rilancia i valori identitari e in ponte con la tradizionale sfilata ai Fori Imperiali trasmette lo stesso pathos anche ad Arezzo e nel resto della provincia. Onorificenze al merito sono state assegnate a Gian Paolo Gonnelli, del Ministero della Difesa, di Montevarchi, Aldo Pagani, imprenditore di Castiglion Fiorentino e ad Aldo Lepore dei Vigili del fuoco, di Marciano per "ricompensare le benemerenze acquisite verso la nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, e per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari", si legge nella motivazione. La cerimonia del 2all’Anfiteatro si è aperta al Sacrario dei Caduti con l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro.