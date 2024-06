Fonte : secoloditalia di 3 giu 2024

Condivisione (di memorie) e aspettative per un futuro da costruire giorno dopo giornoE’ il senso di un’appartenenza e di una Storia, non tanto da “rievocare”, ma da vivere nella quotidianità, segno di tradizioni – per dirla con Edouard Drumond (La Dernièr Bataille) – “che riconnettono (l’uomo ndr) a coloro che son vissuti prima di lui, di sentimenti che lo connettono alle persone che sono del suo stesso paese”.

2 giugno 2024 | l’identità italiana è un valore inalienabile a dispetto dei titoli di Repubblica