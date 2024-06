Via le liste d' attesa | visite nel fine settimana cambia tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Non c'è campagna elettorale che non si chiuda senza un coniglio che esca dal cilindro. Perché, come ha insegnato Silvio Berlusconi, le elezioni si possono vincere anche all'ultimo metro, lanciando una buona idea. E così, dal cappello di Giorgia Meloni, spunta un «meccanismo nazionale di monitoraggio delledi» nella sanità pubblica, che «oggi non esiste». Così che i cittadini possano sapere, in tempo reale, quanto tempo c'è da aspettare per un esame e dove poterlo fare prima inil territorio. E poi la possibilità di fare esami diagnostici «anche il sabato e la domenica». Ad annunciare il contenuto di «uno dei prossimi provvedimenti del governo» è stata, dal palco di piazza del Popolo, la premier Meloni. Una risposta a uno degli argomenti, lo stato disastrato della sanità pubblica, che Elly Schlein ha più cavalcato in questa campagna elettorale.