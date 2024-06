Probabili formazioni Italia-Giappone Under 21 | Torneo Maurice Revello

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Ledi21, match della prima giornata del ‘Tournoi’, in programma da lunedì 3 a domenica 16 giugno. Una competizione che gli azzurrini non giocano da tredici anni e che ora sono pronti ad affrontare con l’obiettivo di chiudere al meglio la stagione. Dieci squadre al via divise in due gironi da 5 con l’inserita nel Gruppo B con Ucraina, Indonesia (che ha preso il posto dell’Egitto),e Panama. Il Ct Carmine Nunziata vuole risposte incoraggianti dai suoi ragazzi in vista del percorso di qualificazione agli Europei che inizierà a settembre. Tanti i volti nuovi tra i convocati: i difensori Bertola, Bonfanti, Fontanarosa, Pieragnolo e Veroli, i centrocampisti Faticanti, Pisilli e Zuccon, gli attaccanti Cerri, Fini, Kouda e Raimondo.