Partite Iva | la classifica delle province dove si evade di più ma c’è il concordato

(Di domenica 2 giugno 2024) L’evasione fiscale è un problema profondo e radicato in Italia, talvolta accettato socialmente nonostante costituisca una truffa nei confronti dello Stato. I dati più recenti evidenziano significative differenze regionali. L’Ufficio studi della Cgia di Mestre ha rilevato che l’evasione fiscale in Italia si attesta all’11,2%. Questo significa che per ogni 100 euro che l’erario dovrebbe incassare, 11,2 euro vengono sottratti alle casse dello Stato. Di recente sono stati resi disponibili i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi Irpef per l’anno d’imposta 2022, consultabili nella sezione “Analisi statistiche” del sito del Dipartimento Finanze. I dati includono informazioni sui titolari di partita Iva, sulle persone fisiche, sulle società di persone e su coloro che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).