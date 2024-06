Le spese militari aumentano quelle per la Cooperazione internazionale no

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 2 giugno 2024) Quanto gli Stati del mondo credano nellain un mondo affollato dalle guerre lo dicono i numeri: mentre l’instabilitàcresce e si sprecano promesse di aiuti umanitari laristagna indifferente. È quanto emerge dai dati preliminari rilasciati dall’Ocse. Oltre all’Italia che ha registrato un peggioramento piuttosto marcato (l’aiuto pubblico alla sviluppo globale si è ridotto del 15,5%) i paesi Ocse Dac mostrano nei numeri un evidente rallentamento. I numeri dellaCome analizza Openpolis generalmente l’aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) è rimasto inalterato rispetto al 2022. Nonostante un trascurabile aumento in termini assoluti (+1,8%), in rapporto al reddito nazionale lordo (Rnl) non ha subito alcuna variazione, rimanendo fermo allo 0,37%.