Isola dei Famosi 2024 semifinale di domenica 2 giugno 2024 – Iva Zanicchi in studio per supportare Samuel Peron Manila Nazzaro fa una sorpresa a Matilde Brandi

(Di domenica 2 giugno 2024)(sito) L’deiarriva alla. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade ine soprattutto in Honduras nel corso della serata. AnticipazionidiIn diretta su Canale 5, a partire dalle 21.35 circa, Vladimir Luxuria conduce ladell’dei. Con lei in, nelle vesti di opinionisti, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras, a coordinare naufraghi e prove, c’è Elenoire Casalegno. Questa sera i naufraghi sono pronti a sfidarsi in gare e duelli per conquistare un posto in finale, raggiungendo così Edoardo Stoppa per contendersi la vittoria.