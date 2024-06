Il mondo come è e non come vorremmo che fosse La recensione di Realpolitik

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) I sondaggi avvertono di una potenziale astensione senza precedenti alle imminenti elezioni europee. Sembra un controsenso, dopo che tra pandemia, guerre, passando per crisi economiche, energetiche e migratorie, la dimensione internazionale è al centro dell’attenzione anche in Italia, Paese agiato in un campanilismo provinciale. Tra i molteplici motivi dell’astensionismo vi è un percepibile senso di stanchezza e disorientamento nell’opinione pubblica. Stanchezza per una campagna elettorale all’italiana trascinatasi tra retroscenismo sulle candidature e questioni nazionali, con ritriti richiami in positivo o negativo ad un europeismo vago e stantio. Disorientamento per la palese incapacità del dibattito elettorale nello spiegare l’eccezionale congiuntura internazionale che stiamo vivendo.