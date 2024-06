Il Barbotto è già in maglia gialla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Sogliano al Rubicone festeggerà il passaggio del Tour de France con una serie di iniziative insieme a Mercato Saraceno. Intanto ieri è stata inaugurata la statua dedicata al ciclismo al Passo del. Erano presenti le sindache Tania Bocchini e Monica Rossi e il monumento rappresenta un tributo alla passione e all’impegno che questo sport suscita nelle nostre comunità. Il prossimo evento in programma si terrà venerdì 14 giugno alle 20.30 presso la piazzetta di Savignano di Rigo, dove verrà presentato il libro "L’ultima volta che se n’è andato Pantani". Si dialogherà con Gino Cervi, Francesco Farabegoli, Filippo Cauz, Alessandra Giardini e Marcello Pieri. Il libro sarà disponibile per l’acquisto e parte del ricavato sarà destinato a sostenere due comunità colpite dall’alluvione di maggio 2023 in Romagna.