Il 2 giugno della cultura Tra musei e Palazzo Marino

(Di domenica 2 giugno 2024)aperti oggi per la FestaRepubblica, con ingressi straordinari e gratuiti. La giornata si aprirà alle 10 in piazza Duomo con il tradizionale alzabandiera alla presenza delle autorità cittadine. Dalle 10 alle 20,sarà aperto alle visite del pubblico che potrà accedere liberamente da piazzaScala e conoscere da vicino la “Casa dei milanesi e delle milanesi”. Saranno aperte le sale principali e più rappresentative del: sala Alessi, sala Tempere, sala Arazzi, sala Marra, l’aula del Consiglio comunale, al pianterreno. Al primo piano la celebre sala dell’Orologio, che attualmente ospita le bandiere dei Giochi olimpici e paralimpici, l’ufficio del sindaco e la sala giunta. Dalle 10 alle 14, si svolgeranno le visite - con i posti già esauriti - con i volontaridelegazione del Fai (Fondo per l’ambiente italiano) di Milano.