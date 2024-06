Finali Assoluti ginnastica aerobica Gorle 2024 oggi in tv | canale orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Tutto pronto per ledei Campionati Italianidi. Grande attesa per l’atto conclusivo del campionato nazionale, ultimo appuntamento per gli azzurri della DT Luisa Righetti prima dei Mondiali, in programma a Pesaro dal 27 al 29 settembre. Dopo le qualificazioni della giornata di sabato 1° giugno, i migliori atleti del Bel Paese si sfidano per i titoli di specialità nell’ultima giornata di questo weekend che ha visto andare in scena altre quattro competizioni a corredo degli. Francesco Sebastio (Francavilla) e Anna Bullo (Gruppo Sportivo Sambughé) vogliono provare a difendere i titoli individuali, mentre tra le coppie miste puntano alla conferma Andrea Colnago ed Elisa Marras. A caccia della conferma sul gradino più alto del podio anche il trio dell’Artistica Porto Sant’Elpidio ed il gruppo della società organizzatrice dell’Evolution.