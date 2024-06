Dalle bonifiche all’alluvione sono note di vita

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Baroncini Più che un inno è un’intermittenza del cuore. Manifesto e anima, dal 1954 del boom economico al 2024 della ricostruzione: ‘Sento la nostalgia del passato’, iniziava così Secondo Casadei. E in ‘Romagna mia’ metteva a fuoco proprio una parola chiave, ‘nostalgia’, che non a caso è formata da due termini greci, nostos, il ‘ritorno a casa’, e algos, il ‘dolore’. Forse non è casuale che il ‘dolore del ritorno’ – quellegravi ma mai disperate che riempiono un valzer conosciuto in tutto il mondo – siano diventate il simbolo dell’alluvione più devastante: cantata sugli argini, cantata nelle piazze dai ‘burdel de paciug’ (i ragazzi del fango), cantata nelle strade fra i mobili devastati, cantata dai soccorritori arrivati da tutto il mondo, cantata anche ora che le case si rianimano, ‘Romagna mia’ non è solo l’inno di un popolo.