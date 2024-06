Cremonese la promozione in serie A finisce in fumo | finale in grigio e bilancio in rosso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Verdetto amarissimo per la. La squadra di Stroppa, che avrebbe dovuto vincere ladi ritorno, viene sconfitta 1-0 (gol dell’esperto Gytkjaer al 24’ del primo tempo) dal Venezia, che può così dare il via alla festa per il ritorno inA, mentre irossi escono a testa bassa dal “Penzo”. Una scena non molto diversa da quelle che ci sono viste sul far della notte pure a Cremona, dove i tifosi non hanno potuto festeggiare il successo sognato e si sono visti costretti a riporre nei cassetti sciarpe e vessillirossi, accompagnati da un cielo cupo, che sembrava voler piangere insieme agli afflitti sostenitori di unache si è vista sfuggire definitivamente proprio all’ultima curva il sospirato traguardo della, che avrebbe sancito l’immediato ritorno nella massima divisione.