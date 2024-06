Colman Domingo e Matt Bomer al Filming Italy Sardegna Festival

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 2 giugno 2024) Annunciata la presenza delle star americanealla 7^ edizione di, ideato e diretto da Tiziana Rocca, che si terrà dal 20 al 23 giugno a Cagliari e al Forte Village. Come ha commentato Tiziana Rocca la presenza degli ospiti al? “Sono molto felice cheabbiano accettato il nostro invito. Sono due interpreti straordinari e dalle doti davvero uniche. In occasione del, premiati con ilInternational Award, oltre ad essere protagonisti di una masterclass con gli studenti dell’Academy Cinema. I due attori si uniscono al parterre di talent straordinari che verranno svelati presto in conferenza stampa a Roma, oltre alla già annunciata presidente di giuria della sezione cortometraggi, Paz Vega, la madrina di questa edizione, Ambra Angiolini, l’ambasciatrice del, Claudia Gerini, e l’attrice e cantante statunitense Bella Thorne”.