Chi è Greta Mauro nuova conduttrice Uno Mattina Estate | tutto su di lei

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 2 giugno 2024) Con l’inizio di giugno arrivano i nuovi programmi per l’: ecco chi è, ladi Uno. La fine di maggio porta con se anche la fine dei programmi TV che hanno tenuto compagnia ai telespettatori durante l’anno. Chi prima chi dopo, il mese di giugno segna il passaggio ai cosiddetti programmi estivi che vanno in onda per tre mesi: giugno, luglio e agosto. Poi si tornerà di nuovo al palinsesto classico. Chi è? (foto: ANSA) (cityrumors.it)Terminato UnoIn Famiglia con Ingrid Muccitelli, Monica Setta e Beppe Convertini si lascerà spazio ad Uno. Quest’ultimo partirà lunedì 3 giugno 2024 e l’appuntamento è alle 09:00 con Alessandro Greco e. Per il primo si tratta di un ritorno alla rete che aveva annunciato recentemente in un’intervista a Domenica In.