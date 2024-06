Caso plusvalenze è caos in Serie A | tifosi preoccupati

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di domenica 2 giugno 2024), nel mirino ci sono vari club diA. Di seguito sono riportate le dodici operazioni e tutto quello che bisogna sapere L’inchiesta in merito allepartita da una sola società rischia invece di allagarsi. Questo potrebbe creare un effetto domino su diversi club diA. La Procura di Roma, in questo momento, stava indagando sulla società giallorossa e a cui lo scorso 22 aprile aveva notificato la richiesta di rinvio a giudizio. La Procura, inoltre, partendo dalla Roma avrebbe poi successivamente inviato gli atti anche ad alcune procure in giro per l’Italia. Infatti, si parla di Milano per l’Inter, Modena per il Sassuolo, Bergamo per l’Atalanta e nuovamente a quella di Roma per il Napoli, che ha sede legale nella Capitale.