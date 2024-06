Vinicius | Al Real si gioca sempre per vincere C’è tutto Ancelotti in questa Champions

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024)assoluto protagonista della quindicesimavinta dalMadrid. Dopo un primo tempo brutto,ilsi accende nella seconda frazione. È il brasiliano a mettere il sigillo sulla, dopo l’1-0 di Carvajal. Per lui è la seconda rete in finale di, la prima nel 2022 contro il Liverpool. Le sue parole a Sky nel post partita.: «Abbiamo sofferto ma abbiamo vinto daMadrid» Le sue parole a Sky: «Un’emozione incredibile segnare in finale. Come la pria volta, è un sentimento che non riesci neanche a pensare di vivere. Dobbiamo atifoseria. Abbiamo sofferto ma abbiamo vinto daMadrid. Sono molto contento di aver potutodue volte. Io amo questo club, amo tutti i tifosi che ci hanno portato fino a qui.