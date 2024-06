Viabilità in Abruzzo | Chiuse Strade e Autostrade Ecco Dove e Quando

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 1 giugno 2024) L'Aquila -i principali provvedimenti sulladi Anas, Strada dei Parchi e Aspi per i prossimi giorni: A14 Vasto Sud Sulla A14 Bologna-Taranto, la stazione di Vasto Sud sarà chiusa in entrata verso Pescara nelle notti di martedì 4 e mercoledì 5 giugno, dalle 22:00 alle 6:00, per lavori di pavimentazione. L'alternativa consigliata è l'entrata alla stazione di Vasto Nord. Tangenziale Pescara-Francavilla La chiusura per cedimento e lavori nella galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla devierà il traffico sulla Statale 16. Il pedaggio sarà gratuito sull'A14 tra Pescara Sud/Francavilla e Pescara Ovest/Chieti fino al 30 giugno. Pause dei Cantieri Autoper l’Italia ha concordato sospensioni dei cantieri nei periodi di maggiore esodo estivo, dal 31 maggio fino alla prima metà di settembre, per agevolare i flussi di traffico.