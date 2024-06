Studenti il giorno più bello Autorità e folla per i mini-cronisti | Chi vuol fare il giornalista?

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) Una ragazzina con il camice bianco, parla della bellezza della scrittura nell’era dei social. Che resisterà se solo i ragazzi sapranno difenderla dal rischio dell’oblio. Come? Praticandola. Le parole di Chiara Scalini hanno l’effetto di una calamita nell’Auditorium del San Donato dove oltre duecentodelle scuole elementari e medie tagliano il traguardo deiin Classe, il concorso promosso da La Nazione. Ha i capelli raccolti in una treccia, come molte ragazze sedute in platea, ma lei, Chiara, è già medico, dirigente della Direzione medica di Presidio. Porta i saluti del direttore generale della Asl Antonio D’Urso e del direttore dell’ospedale Barbara Innocenti, e stabilisce subito un feeling coi ragazzi che l’ascoltano senza battere ciglio.