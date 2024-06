Neanderthal e Sapiens hanno avuto figli ibridi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 1 giugno 2024) Circa 60.000 anni fa, inell’Eurasia occidentale incontrarono migranti di Homoin fuga dall’Africa. Iniziò una convivenza che ha lasciato tracce genetiche negli uomini moderni non di origini africane. Uno studio, pubblicato da Science Advance, (ripreso dalla prestampa non sottoposta ancora a revisione su bioRxiv), condotto su centinaia di genomi antichi e moderni, ha individuato il momento in cui le due specie iniziarono ad accoppiarsi e scoperto che la mescolanza genetica, o ibridazione, è durata quasi 7000 anni. Un tempo che potrebbe sembrare lungo, ma che è molto breve in termini di tempi evolutivi, se si considerano gli importanti cambiamenti subiti dal genoma umano. L’analisi ha consentito agli autori dello studio, ricercatori del Max Plank Institut, Lipsia e dell’Università della California, Berkeley, di tracciare il momento in cui alcune sequenze del Dna neandertaliano sono apparse nel genoma dell’Homo