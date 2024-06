Natisone arrivati i familiari sul luogo della scomparsa | cosa si sa per ora

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 1 giugno 2024) Sono ancora il corso le ricerche dei tre ragazzi dispersi da ieri nel fiumea Premariacco, in provincia di Udine. La corrente li ha travolti a causa del maltempo. Si tratta di due ragazze e di un ragazzo sotto i 25 anni. I tre hanno raggiunto a piedi un isolotto di ghiaia al centro del fiume. Poi l’acqua è salita e sono rimasti bloccati. Un video li riprende abbracciati per non farsi portare via dalla piena. I vigili del fuoco hanno tentato di salvarli lanciandogli una corda dall’alto, che i ragazzi non sono riusciti ad afferrare. Poi sono scomparsi tra le acque. Ma la notizia delle ultime ore è che sulsono giunti anche i. (Continua dopo la foto) Le famiglie dei ragazzi sono supportate da una psicologaProtezione civile Friuli Venezia Giulia, la quale ha il difficile compito di prepararli alla peggiore delle possibilità, sempre più realistica.