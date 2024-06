Il mio impegno per Monteleone Baldarelli in lista con Amadori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Ralph, 41 anni, infermiere di Ausl Romagna, fa parte dellacivica "Il Comune che vogliAMO" della candidata sindaco Simona, a rappresentare, frazione di Roncofreddo., ex Savignanese, vive ada diversi anni e racconta: "è stata una scelta. Conosco questa frazione sin da quando ero bambino e qui ho scelto di vivere, crescere e invecchiare. La scelta di candidarmi alle prossime elezioni con Simonaè derivata da anni di umiliazioni e preoccupazioni nate da questa uscente amministrazione, anni di disinteresse e risposte mancate, assenze.è bandiera Arancione, ma la sua piazza Byron ha solo 6 parcheggi per le auto, di cui 2 sono per disabili. La piazza ha ancora transenne e divieto di parcheggio.